L'art de la pedra seca a l'estiu

Un grup de 15 joves procedents de diferents punts de l’estat espanyol van participar en un camp de treball a Altet en les dos últims setmanes. El seu encàrrec era millorar l’accessibilitat al Pla de Lluçà, a la Figuerosa, zona natural que el Grup d’Ecologia i Medi Ambient (GEMA) de Tàrrega gestiona per condicionar l’hàbitat i sembla que ho van complir, ja que van construir un mur de pedra seca, unes escales de pedra i una rampa, tot això en col·laboració amb Jordi Giribet i Adrià Camarasa, que els van guiar i els van explicar la tradicional tècnica constructiva de la pedra seca, que consisteix a col·locar i aparellar la pedra seca, sense utilitzar cap tipus de morter, argamassa o cap conglomerant, donant lloc a construccions de caràcter utilitari i funcional de tot tipus.

Els joves es van allotjar a Altet i a més de treballar al Pla de Lluçà durant els matins, a la tarda portaven a terme activitats lúdiques de la mà de Lleure Quàlia, entitat responsable d’aquest camp de treball. La Carla, de Solsona, i l’Aitana, d’Alacant, van ser dos de les participants que el van valorar “molt positivament” perquè “hem après moltes coses”, segons la Carla, mentre que per la seua banda l’Aitana va posar en relleu “haver pogut conèixer la tècnica de la pedra seca”. A més, les dos van destacar que els camps de treball “ens permeten ajudar a millorar el territori” i van indicar que repetiran l’experiència.

GEMA: “Ha estat un camp de treball molt productiu”

El Pla de Lluçà és una finca pública situada a prop de la Figuerosa i que gestiona el GEMA (Grup d’Ecologia i Medi Ambient), conjuntament amb altres entitats com La Soll i el Cau de Tàrrega. Aquest espai té com a principal objectiu afavorir la biodiversitat, treballant pel medi ambient, la fauna i la vegetació; així com conscienciar-se de les particularitats de l’entorn més proper.Jaume Ramon, de GEMA, va visitar el camp de treball divendres passat i es va mostrar molt satisfet: “Ha estat molt productiu, els joves han contribuït a fer més accessible el Pla de Lluçà perquè la ciutadania pugui venir a descobrir el treball de recuperació que portem a terme en aquesta zona forestal.” També va destacar la importància de donar a conèixer la tècnica de la pedra seca.