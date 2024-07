L'autopista AP-2, de les cabines de peatge a senyals làser en dies de boira

El tram lleidatà de l’AP-2 es va inaugurar el 5 de juliol del 1976. Aquell dia es van alçar per primera vegada les barreres de peatges que es mantindrien durant les següents quatre dècades. La supressió l’1 de setembre del 2021 ha suposat des d’aleshores un important transvasament del trànsit de la carretera N-240 a l’autopista, però també ha comportat canvis al paisatge. En primer lloc, la demolició dels llocs de peatge i la construcció, en el cas de Lleida, d’una gran glorieta al seu lloc per reordenar el trànsit. En segon lloc, la incorporació de mesures fins ara inèdites per millorar la seguretat al tram comprès entre Castelldans i les Borges Blanques, on la visibilitat arriba a caure per sota dels 50 metres en dies de boira densa. Quan això succeeix, nous pòrtics amb senyals lluminosos adverteixen del tancament de carrils. Balises làser faciliten seguir el traçat de la carretera en direcció a Tarragona mentre que, a la calçada cap a Lleida, sistemes de detecció de moviment adverteixen amb llums rojos sobre la proximitat d’altres vehicles. La transformació de l’AP-2 ha estat considerable, però no acaba aquí. Haurà de continuar en els propers anys amb la construcció de nous accessos a Castelldans i entre Tarrés i Vimbodí. D’altra banda, persisteix la incògnita sobre si tornaran els peatges en el futur i quina forma adoptaran aquesta vegada.