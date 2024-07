SOS de les protectores de gossos per l'increment dels abandonaments

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Sandra Oró va posar la primera pedra per construir un refugi per a gossos al costat de la seua torre als afores de Seròs fa just deu anys. Des d’aleshores, quan va fundar l’Associació Protectora d’Animals de Seròs i Amics Peluts del Baix Cinca, pel lloc han passat almenys 2.100 gossos abandonats. Oró, responsable de donar-los empara i benestar amb l’ajuda de la seua família i una vintena de voluntaris, afirma que “durant el confinament per la pandèmia, totes les protectores de la zona estàvem molt tranquil·les”, amb pocs abandonaments. Aleshores hi havia bastantes adopcions, però “vam estar un temps sense fer-ne cap perquè teníem por que només els volguessin per sortir a passejar”, assenyala. Llavors, a la protectora de Seròs hi havia una trentena de gossos. “Ara en tenim més del triple, uns noranta, i ja no tenim capacitat per rebre’n més”, lamenta.

La responsable de la protectora atribueix l’augment d’abandonaments a la nova llei de benestar animal, en vigor des del març de l’any passat, que obliga a identificar els animals de companyia amb un microxip. “Hi ha moltes persones que abandonen els animals per no ser multades, i el més greu és que hi ha qui encara pensa que fer-ho és una cosa normal”, assegura.El refugi de Seròs, que opera al Segrià i el Baix Cinca, va celebrar ahir el seu desè aniversari amb la inauguració d’una piscina perquè els animals es puguin refrescar durant l’estiu. Oró explica que han hagut d’invertir un total de 8.500 euros perquè sigui possible, tots procedents de donacions voluntàries de socis i d’activitats benèfiques com loteries o vendes d’articles per a mascotes. Ahir també van organitzar activitats infantils i una visita a les seues instal·lacions, de la mà de les voluntàries. Els regidors de Seròs Gerard Plaza i Josep Albà van tallar la cinta inaugural de la piscina i van celebrar la seua posada en marxa.