Quatre comarques de Lleida, en alerta aquest dijous per l'onada de calor

Aquest dijous les temperatures mínimes seran semblants o lleugerament superiors a avui mentre que la màxima pujarà entre lleugerament i moderadament, segons previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).

Els valors màxims al centre del dia podran superar els 38 graus a punts de l'oest. En concret, quatre comarques de la demarcació de Lleida (la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell i l'Urgell) es veuran afectades aquest dijous a la tarda per una situació meteorològica de perill per altes temperatures, segons el Meteocat, que s'estendrà entre les 12 del migdia i les 18h. A més, hi haurà calitja a causa de l'arribada de pols a partir de la tarda.

Aquest dimecres ja s'han registrat temperatures màximes rècord d'aquest 2024, que no obstant, demà es veuran superades. Aixi, s'han registrat 35,9 graus a Solsona; 35,6 a Mollerussa; 35,4 a Lleida-la Femosa; 35,3 a Castellnou de Seana i el Poal; 35,2 a Baldomar i 34,9 a Golmés, Anglesola i Tornabous.