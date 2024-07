Com protegir-se de l’onada de calor que afectarà Lleida

detail.info.publicated Redacció

Les temperatures arribaran al pla de Lleida durant aquest dimecres els 35 graus i es dispararan fins els 40 en els propers dies, segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), que ha activat un preavís de situació meteorològica de perill (SMP) per calor intensa.

Les onades de calor poden tenir un impacte sever en la salut i el benestar. Encara que no podem evitar que passin, sí que podem prendre mesures per prevenir i minimitzar-ne els efectes adversos. Recordem alguns dels consells bàsics per suportar millor les altes temperatures.

1. Hidratació adequada

Mantén una bona hidratació bevent aigua amb regularitat, fins i tot si no tens set. Evita begudes alcohòliques, amb cafeïna i ensucrades, ja que poden contribuir a la deshidratació.

2. Vestimenta lleugera

Utilitza roba lleugera, ampla i de colors clars. Els teixits naturals com el cotó permeten una millor transpiració. També és recomanable utilitzar barrets d’ala ampla i ulleres de sol per protegir-se del sol directe.

3. Evita l’exposició al sol en hores pic

Procura estar en interiors durant les hores més caloroses del dia, generalment entre les 12:00 i les 16:00 hores. Si necessites sortir o estar a l’aire lliure, fes descansos freqüents en llocs frescos i ombrejats.

4. Protecció solar

Aplica protector solar amb un alt factor de protecció (SPF 30 o superior) en totes les àrees exposades de la pell. Reaplica cada dos hores o més freqüentment si estàs suant o després de nadar.

5. Ambients frescos

Queda't en llocs frescos i ventilats. Utilitza ventiladors o aire condicionat per mantenir la temperatura interior agradable. Mantén les persianes i cortines tancades durant el dia per bloquejar la calor del sol.

Si no tens aire condicionat a casa, passa temps en llocs públics amb aire condicionat, com centres comercials o biblioteques.

6. Dutxes i banys frescos

Pren dutxes o banys amb aigua fresca per reduir la temperatura corporal. També pots utilitzar draps humits i freds sobre la pell.

7. Àpats lleugers

Opta per àpats lleugers i frescos, com fruites i verdures. Evita els plats copiosos i pesats, ja que incrementen la calor corporal.

8. Atenció a persones vulnerables

Presta especial atenció a nens, persones grans i aquells amb malalties cròniques, ja que són més susceptibles als efectes de la calor extrema. Assegura’t que estiguin ben hidratats i en un ambient fresc.

9. Activitat física moderada

Redueix l’activitat física intensa, especialment durant les hores més caloroses del dia. Si fas exercici, procura fer-ho en les primeres hores del matí o cap al tard.

10. Reconeix els símptomes del cop de calor

Familiaritza’t amb els símptomes del cop de calor: pell roja i calenta, pols ràpid, mal de cap, marejos, nàusees, confusió i pèrdua de consciència. Si tu o algú al teu voltant presenta aquests símptomes, busca ajuda mèdica immediatament.