El tren panoràmic dels Llacs, entre Lleida i la Pobla de Segur, arranca aquest dissabte

El Tren dels Llacs panoràmic, gestionat per Ferrocarrils de la Generalitat, iniciarà demà dissabte, dia 20, la temporada d’estiu. Farà quatre trajectes els dies 20 i 27 de juliol i el 3 i 10 a agost.

El Tren Panoràmic permet disfrutar de les vistes de l’entorn gràcies als finestrals de grans dimensions. A partir del disseny diàfan i obert, proporcionat per finestres de gran mida, els viatgers gaudeixen de les millors panoràmiques de les serres del Montroig i el Montsec així com de grans superfícies d’aigua calmada. Los Trenes Panorámicos, unitats GTW de la sèrie 331, disposen de 90 seients distribuïts a dos cotxes climatitzats. Ofereixen un gran confort i accessibilitat total així com espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda i bicicletes, i endolls a disposició dels clients. A més, regularment s’informa el viatger de les parades i altres informacions amb equips de megafonia i intèrfons.

El tren històric reprendrà el servei turístic tots els dissabtes des del 17 d’agost fins el 26 d’octubre. Al Tren Històric, que compta amb una capacitat de 280 places, els passatgers viatgen a bord d’un ferrocarril amb una estètica dels anys 60.

El viatge transcorre per la línia fèrria de Lleida-Balaguer per la vora del riu Segre des de Lleida fins Balaguer, des de la plana fins el Prepirineu. Una via única que travessa les comarques del Segrià, Noguera i Pallars Jussà amb 17 estacions al llarg del recorregut. Una vegada deixa enrere el riu Segre, entra a formar part de la conca del riu Noguera Pallaresa que permet als usuaris observar els majestuosos embassaments i serralades emblemàtiques com el Montsec, acabant el recorregut a La Pobla de Segur.

El Tren dels Llacs passa per un total de 40 túnels i 75 ponts durant 89 quilòmetres de trajecte en dos hores aproximadament. A més, ofereix dos opcions de ferrocarril per realitzar aquesta màgica línia, a través del Tren Històric o bé amb el Tren Panoràmic.

Amb aquests transports turístics, FGC preveu que la ciutadania a redescobrir llocs de Catalunya a bord d’uns trens on el trajecte es converteix en una autèntica experiència.

Així mateix, es treballa per a la mobilitat turística sostenible i es busca divulgar el patrimoni històric ferroviari català. Paral·lelament, FGC treballa en la preservació de l’ecosistema dels entorns per on transcorren i en la lluita contra l’emergència climàtica.

FGC preveu millorar l’afluència de passatgers respecte de l’any passat, que es va situar en els 5.482 usuaris. El tren turístic dels Llacs es va posar en marxa el 2009 i des d’aleshores la seua ocupació sempre ha anat a l’alça, tret dels dos anys de pandèmia.