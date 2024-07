La Generalitat autoritzarà la caça de senglars amb xarxes

La Generalitat autoritzarà l’ús de xarxes per caçar senglars, un procediment que fins ara només s’ha fet servir en proves. El departament d’Acció Climàtica ha homologat per primera vegada un mètode de captura que les utilitza. Es tracta de tecnologia de l’empresa catalana Estrateko, que inclou xarxes suspeses de pals i càmeres de visió nocturna per detectar els senglars. La persona a càrrec de la trampa pot activar-la des d’una tablet o un telèfon mòbil.

Aquest procediment ha de facilitar la captura de grups de senglars allà on són una plaga i també a prop de zones urbanes, on l’ús d’armes de foc està restringit per seguretat. L’homologació de la Generalitat estableix que les xarxes han d’instal·lar-se en llocs “inaccessibles per a terceres persones” i qui n’està a càrrec ha de vigilar-les des d’una distància no superior als 300 metres. Els senglars capturats han de ser anestesiats o sacrificats “sense sofriments innecessaris” i alliberar els animals d’altres espècies si són capturats per error. Així mateix, per la seua part, fonts d’Acció Climàtica van indicar que aquest mètode està subjecte a l’autorització especial de la conselleria i només el podran fer servir paranyers acreditats.