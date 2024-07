El TSJC atorga el complement per maternitat a un jubilat lleidatà

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha atorgat el complement de maternitat a un lleidatà jubilat al denegar el motiu que plantejava la Seguretat Social, que defensava que havia prescrit el termini per sol·licitar aquest dret.

D’aquesta forma, el tribunal confirma la sentència dictada en primera instància pel Jutjat Social 2 de Lleida, que ja va estimar la demanda del jubilat, i obliga a reconèixer-li un complement del 5% amb caràcter retroactiu des del setembre del 2016. Segons la sentència, al demandant, de 72 anys, li va ser reconeguda una pensió de jubilació el setembre del 2016. L’octubre del 2022, va sol·licitar el complement de pensió per maternitat al tenir dos fills, que li va ser denegat per part de la Seguretat Social per haver transcorregut cinc anys des de la data de jubilació i haver-li prescrit. El Jutjat Social de Lleida va estimar la seua reclamació per cobrar l’esmentat complement, decisió ara ratificada pel TSJC, al considerar que no ha prescrit el dret al complement, ja que el còmput del corresponent termini no va començar fins que es va dictar, el 12 de desembre del 2019, la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que va estimar discriminatori excloure els homes del seu reconeixement. Així mateix, el TSJC recorda la recent sentència de la Sala Social del Tribunal Suprem, en la qual es va resoldre un recurs de cassació per a unificació de doctrina, i en la qual va establir la no-prescripció del dret d’un treballador a cobrar en la seua pensió de jubilació el complement de maternitat malgrat sol·licitar-lo cinc anys després que li fos concedida la pensió. En aquest sentit, la sentència afegeix “que els homes no van poder adquirir el ple coneixement d’un dret que la literalitat de la norma els negava fins a la data de la referida sentència, per la qual cosa anteriorment a aquesta no podia començar, en cap cas, cap termini de prescripció”.

Més de 7.500 persones cobren el complement a la província

■ Inicialment, aquest complement per aportació demogràfica, posat en marxa el 2015, només podien percebre’l les dones. Tanmateix, el desembre del 2019, el TJUE va declarar que també l’havien de cobrar els homes al considerar que la seua exclusió era discriminatòria. Llavors, el complement per aportació demogràfica va ser reformat i va canviar la seua denominació a complement per a la reducció de la bretxa de gènere. A 1 de juny del 2024, segons les dades del ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, hi havia un total de 7.529 pensions de jubilació a les comarques lleidatanes que comptaven amb aquest complement, un 46% més respecte al mateix període de l’any passat. A nivell estatal, només el 10 per cent dels beneficiaris són homes.