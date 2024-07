El Canal Segarra-Garrigues convoca eleccions en plena expansió

L’assemblea de regants del Segarra-Garrigues va aprovar ahir el calendari d’eleccions per a la renovació de la junta de regants i de la presidència. El primer pas és confeccionar el cens real de regants, que estarà exposat a partir de dilluns vinent, la qual cosa seguirà l’elecció dels 12 membres de les juntes de regants de cada una de les 16 col·lectivitats.

Els 16 presidents i els 176 vocals de les col·lectivitats formaran la junta general dels regants. Aquests 192 vots elegiran el proper 21 de desembre el president de la comunitat general, un lloc per al qual pot postular-se qualsevol regant. Aquest, el vicepresident i els 16 primers formaran la junta de govern del canal.Per la seua banda, Josep Maria Jové, que porta des de l’any 2012 (tres mandats) com a president dels regants, va assegurar ahir que no ha decidit encara si es presentarà a la reelecció. Segons va explicar, el canal està en un moment d’expansió, com indica que el ritme d’adhesions supera les previsions de la Generalitat per a les obres del canal, una inversió que s’acosta als 22 milions d’euros anuals. Això cobreix el 70% de la inversió que es va realitzant, ja que el 30% restant ha d’assumir-lo cada regant des de l’inici del projecte.L’obra se centra ara en la xarxa de distribució de l’aigua des de les basses a les finques, ja que les infraestructures del canal estan ja finalitzades. Segons Jové, al ritme actual es podrà complir la previsió de portar el reg a tots els sectors del canal el 2032. Actualment estan en regadiu 15.000 de les 65.000 hectàrees previstes, encara que els convenis d’adhesió assoleixen les 25.000. Són deu mil més que les que ja reguen, si bé no tots els seus titulars han formalitzat el contracte de subministrament d’aigua.Jové va destacar l’elevada eficiència del canal, cosa que ha permès regar plenament i fins i tot recollir segones collites amb la dotzena part de la dotació que el Canal d’Urgell. L’ajustament de les concessions que prepara la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre suposarà retallades en la disponibilitat d’aigua, “però el Segarra-Garrigues hi sortirà guanyant al tenir un sistema de reg molt eficient”, va afegir Jové.