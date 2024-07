Els Mossos donen a ajuntaments de Lleida aires condicionats decomissats a narcos de marihuana

De ser utilitzats per al cultiu de plantes de marihuana a refrescar el local social i el consultori mèdic de Bellmunt d’Urgell i la nova escola Ramon Perelló de Vilagrassa. Aquesta és la nova vida de tres dels aparells d’aire condicionat que els Mossos d’Esquadra van decomissar el 19 d’octubre de l’any passat en una batuda a Castellserà i Bellmunt que es va saldar amb la detenció de vuit persones i el decomís de 1.500 plantes.

A més, el material de les plantacions va quedar intervingut cautelarment. Va ser llavors quan des de la Unitat d’Investigació dels Mossos a la Noguera van pensar que es podria donar una nova utilitat als aparells d’aire i van preguntar al jutge que instrueix el cas si podien donar-los a ajuntaments amb una finalitat social.

El magistrat ho va autoritzar. D’aquesta forma, des de fa uns mesos els ajuntaments de Bellmunt i Vilagrassa compten amb tres d’aquests aparells.

“Estem molt agraïts perquè no teníem cap espai municipal habilitat com a refugi climàtic. Vam decidir instal·lar-los al local social; que habitualment fa la funció de casal per als avis i també de menjador de l’escola, i al consultori mèdic”, explica a SEGRE l’alcaldessa de Bellmunt, Cristina Teixidó. L’ajuntament s’ha fet càrrec del trasllat i de la instal·lació.

Per la seua part, l’alcalde de Vilagrassa, Josep Maria Mor, va explicar que “ens van trucar els Mossos oferint-los. N’havien confiscat 18. Vam anar a desmuntar-los com ens van demanar però, de la majoria, lladres n’havien arrancat els circuits de coure i els havien inutilitzat”. El que van recuperar el van instal·lar a l’escola a finals d’aquest curs.

Els Mossos d’Esquadra també van oferir els aparells a Castellserà –on hi va haver gran part de l’operatiu– però ho van rebutjar al no disposar dels mitjans tècnics per retirar-los, que era una condició de la Policia catalana. Cada vegada és més habitual que els cossos policials facin aquestes donacions, sempre amb una finalitat pública. Així, per exemple, el febrer passat la Policia Nacional va entregar 14.500 testos i dipòsits d’aigua, entre altre material, a la Paeria de Lleida.

Desmantellen una plantació al polígon de Balaguer

Els Mossos d’Esquadra van detenir dijous passat tres homes de 27, 31 i 36 anys que suposadament eren els jardiners i els vigilants d’una plantació de marihuana en una nau del polígon Camp Llong de Balaguer. Van decomissar 2.139 plantes. La policia va iniciar fa unes setmanes la investigació al tenir indicis que en un immoble del polígon es podia estar conreant marihuana i va aconseguir localitzar la nau, al carrer Vent Serè.

Dijous van fer una batuda i van detenir tres homes que eren en una zona d’oficines que havien habilitat com a dormitoris i menjador. A més, hi havia sis espais preparats per al cultiu intensiu de la droga amb una complexa infraestructura amb llums, ventiladors, transformadors i filtres d’aire. En total, es va intervenir 2.139 plantes en diferents estats de creixement.

La llum estava punxada. El jutge de guàrdia de Balaguer va decretar dissabte la posada en llibertat amb càrrecs d’aquests homes amb retirada dels seus passaports malgrat que la Fiscalia n’havia sol·licitat l’ingrés a la presó.