Moncloa facilitarà donar ‘papers’ a estrangers amb 2 anys de residència

La Secretària d’Estat de Migracions ha tret finalment a informació pública el text del nou Reglament d’Estrangeria, en el qual simplifica la gamma de permisos per a estrangers, agilitza els tràmits per a la seua legalització i contractació i actualitza una norma que portava tretze anys sense ser modificada.

Una de les principals novetats del reglament es trobi en les noves normes per a la concessió de papers de residència i de treball per arrelament, que facilitarà regularitzar la situació dels estrangers que portin dos anys de residència al territori de l’Estat.

Aquells dos anys de “situació irregular” permeten, si es compleixin altres requisits com mancar d’antecedents penals tant a Espanya com en altres països en els cinc anys anteriors a la sol·licitud, accedir als permisos sempre que es presentin “un o diversos contractes de treball firmats” (abans eren precontractes i de jornada completa) que sumeixen una jornada d’almenys 20 hores setmanals i garanteixin “almenys el salari mínim interprofessional o el salari establert, en el seu cas, al conveni col·lectiu aplicable (...) en proporció amb la jornada”.

L’article 127 preveu una porta d’entrada específica per al sector agrari, en el qual “cabrà la presentació de dos o més contractes, amb diferents ocupadors i concatenats, cada un d’ells” per assolir aquests requisits. “L’ocupador haurà de garantir la viabilitat del contracte”, per al que no s’estableix una durada mínima, en aquests supòsits d’arrelament sociolaboral.

El permís únic europeu obre una altra porta a facilitar l’ocupació

El nou Reglament d’Estrangeria incorpora a la normativa estatal la figura del permís únic europeu, que permet treballar en qualsevol Estat membre de la UE als ciutadans procedents d’altres espais econòmics que disposin d’autorització en un d’ells. Aquest nou dret es troba teòricament en vigor des que el 20 de maig va entrar en vigor la directiva comunitària que el recull, i la transposició de la qual a la legislació local es farà a través del nou reglament. Afecta també permisos de residència per estudis