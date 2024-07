Junts demana a la Diputació un pla d'inversions a l'entorn de Mont-rebei

El grup de Junts i Impulsem ha presentat a la diputació de Lleida una moció en la qual reclama que aquesta entitat “elabori un pla director del congost de Mont-rebei que planifiqui les inversions dels propers anys per donar resposta a les carències en matèria de seguretat, mobilitat i promoció turística” d’aquesta zona.

La moció, que proposa que la Diputació elabori aquest pla de manera coordinada amb els consells comarcals del Pallars Jussà i la Noguera i amb els ajuntaments afectats, que serien els d’Àger, Sant Esteve de la Sarga i Os de Balaguer, serà debatuda en el ple que la institució provincial celebra avui i amb tota seguretat, aprovada. La proposta de resolució demana que el document sigui redactat “al més aviat possible” i que, en tot cas, l’organisme prevegi “una partida pressupostària d’inversions a Mont-rebei per al pressupost del 2025, d’acord amb el que s’estipuli en el pla director”.La moció assenyala que la zona requereix una sèrie d’inversions, “inassumibles” per als consistoris, per millorar els accessos i la mobilitat, per augmentar la seguretat davant de la massificació de visitants i el risc geològic i per promocionar l’atractiu turístic”.