Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida han detingut aquest matí a Sucs dos homes com a presumptes autors del triple atropellament que hi va haver ahir al matí a Les Borges Blanques. Els arrestat inicialment com a presumptes a autors dels delictes d'homicidi en grau de temptativa i fugir del lloc de l'accident. Està previst que passin diumenge a disposició judicial.

Triple atropellament al carrer Santiago Rusiñol de les Borges Blanques i un vehicle a la fuga

Triple atropellament

Tres persones van resultar ferides ahir després de ser atropellades per un cotxe a l’avinguda Santiago Rusiñol de les Borges Blanques, davant del bloc de pisos okupat. El conductor va fugir i els Mossos consideren que va ser un atropellament intencionat.

Els serveis d’emergència van ser alertats a les 9.09 hores. Al lloc van acudir quatre ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), patrulles dels Mossos d’Esquadra, de la Policia Local i els Bombers de la Generalitat.

Dos dones van ser evacuades amb ferides de diversa consideració a l’hospital Arnau de Vilanova i un home va rebre l’alta al lloc. L’autor de l’atropellament va fugir en direcció a la ciutat de Lleida, on s’hauria saltat un control policial.

L’alcalde ha anunciat un acord per a la compra de l’edifici de Santiago Rusiñol



L’alcalde de Les Borges Blanques, Josep Farran, va anunciar ahir al ple de l’ajuntament un acord per a la compra de l’edifici de Santiago Rusiñol, un bloc de pisos que fa més de quinze anys que arrossega problemes socials i de seguretat ciutadana i que des del mes de gener passat s’ha vist agreujada per l’arribada d’una família d’uns 50 membres que va ser expulsada de Tarragona.

La compra s’haurà de concretar pròximament: “Ara depèn de tots”, va assenyalar. L’alcade va incidir en “citar les administracions que prenguin seriosament en consideració aquest immoble. La compra no pot ser un salt al buit i dependrà també de l’administració catalana”, amb la qual es reuneix dilluns.

L’edifici té 77 habitatges dels quals actualment més de 40 estan ocupades. Un total de 52 són d’Inmocaixa (de la firma Criteria, que depèn de la fundació de la Caixa), unes altres 14 són d’un fons d’inversió, una és de CaixaBank i la resta són de particulars.

L’edifici del carrer Santiago Rusiñol fa més de quinze anys que arrossega problemes socials i de seguretat ciutadana. Es tracta d’edificis construïts durant la bombolla immobiliària que, en quedar-se buits, es van anar ocupant de forma irregular. Malgrat les reunions dels diferents consistoris amb l’empresa propietària i diversos intents d’alguns veïns de regularitzar la seua residència, la situació a l’edifici mai no s’ha resolt i ha desembocat en repetits actes delictius.