Detenen dos germans a Sucs per l'atropellament de tres veïns de les Borges Blanques

Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida van detenir ahir al matí a Sucs dos germans, de 36 i 39 anys, com a presumptes autors del triple atropellament que hi va haver dijous a l’avinguda Santiago Rusiñol de les Borges Blanques, davant del bloc de pisos okupat (vegeu SEGRE d’ahir). Dos dones i un home van resultar ferits. Els investigadors sospiten que va ser intencionat.

Els arrestos es van practicar a les 11.00 hores en un control conjunt després que els dos sospitosos fossin localitzats en aquest petit nucli de Lleida, on resideixen altres familiars. Serien el conductor i el seu acompanyant, que van fugir després d’atropellar les tres persones. Fonts policials van indicar que van ser arrestats pels delictes de temptativa d’homicidi i d’abandó del lloc de l’accident encara que no es descartava que fossin modificats. Està previst que els dos arrestats, A.S.A. i J.S.A., passin a disposició judicial demà davant del jutjat de guàrdia de Lleida.

L’atropellament intencionat es va produir a les 9.09 hores de dijous. L’autor i un acompanyant van fugir en direcció a Lleida, on s’haurien saltat un control policial. Els Mossos van desplegar un operatiu.

Les víctimes resideixen al bloc de Santiago Rusiñol, que ha registrat diversos incidents associats a l’okupació d’habitatges. La policia va obrir una investigació per determinar, entre altres factors, les causes de l’atropellament, que algunes fonts situaven en una discussió entre famílies.

Tanmateix, habitants de l’edifici van dir no tenir cap constància de disputa entre el conductor del vehicle i les tres persones atropellades. El primer, van indicar, viu a les Borges però no al mateix immoble on resideixen les víctimes. Veïns van atribuir el succés a un accident i van apuntar a una conducció pròpia de qui no estava en condicions d’estar al volant.

L’ajuntament planteja vigilància privada a Santiago Rusiñol

L’alcalde, Josep Farran, va anunciar dijous en el ple de l’ajuntament un acord per a la compra de l’edifici de Santiago Rusiñol, com va avançar aquest diari ahir. Farran va explicar que “sabem que no és la solució definitiva, però l’adquisició de la propietat ens permetrà tenir els mitjans necessaris per solucionar la problemàtica i aconseguir una gestió més propera i eficaç”.

Amb aquesta compra, es podran aplicar mesures com a administració pública com, per exemple, contractar vigilància privada, regular els lloguers socials o elaborar un pla de gestió de l’habitatge amb criteris per accedir-hi. El consistori situarà les administracions públiques per afrontar aquesta problemàtica “tan complexa que requereix solucions que s’han de moure des de diferents àmbits”.