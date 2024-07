Dansàneu reivindicatiu

Esterri d’Àneu va acollir ahir l’espectacle d’inauguració de la 33a edició de certamen Dansàneu, Festival de Cultures del Pirineu, amb Biterna, a càrrec de la jove companyia de dansa de l’Institut del Teatre. Van proposar una escenografia per donar veu a minories que pateixen i han patit discriminació, posant el focus en la persecució que van patir les dones acusades de bruixeria durant segles. Aquest també és un dels eixos temàtics del certamen, en el marc de la commemoració del sisè centenari de la llei contra la bruixeria més antiga d’Europa, dictada a Àneu. L’espectacle va estar dirigit per Catherine Alard i amb coreografia d’Aleix Martínez. L’acompanyament musical va anar a càrrec del Cor Jove Nacional de Catalunya. La jornada d’ahir també va comptar amb la inauguració de l’exposició Bruixes de Dol. De les ordinacions d’Àneu a les caceres actuals, a Lo Ventador de la Guingueta d’Àneu. La seua comissària, l’escriptora i periodista Ivet Eroles, la planteja com un recorregut per l’estigmatització i la invisibilització de les dones del món rural, des de la cacera de bruixes fins a l’actualitat. El títol fa referència al poemari Bruixa de dol de Maria-Mercè Marçal, que va escriure al voltant del simbolisme de les bruixes i altres elements relacionats, sempre amb perspectiva de gènere. A l’exposició va assistir la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge.

La jornada d’ahir es va iniciar amb una xarrada sobre la producció de Biterna amb els seus màxims protagonistes: el coreògraf Aleix Martínez, la directora de l’IT Dansa Catherine Alard i la directora del Cor Jove Nacional de Catalunya, Mireia Barrera. Per a la jornada d’avui està previst un concert de Joan Isaac a Santa Maria d’Àneu a les 19.00 hores i un cinefòrum a la plaça Major a les 22.00 hores amb el film Salvador (Puig Antich).