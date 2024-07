Investigacions a l'arxiu comarcal

L’arxiu comarcal de l’Urgell, a Tàrrega, va reunir dimecres un nombrós públic amb motiu de la presentació dels treballs que han estat elaborant quatre investigadors durant el mes de juliol. Ho van fer el marc de la setena edició de Trans-documentar, el programa de residències creatives de l’arxiu. El seu director, Carles Quevedo, es va mostrar molt satisfet amb el resultat i va afirmar que “l’aterratge de tots els investigadors ha estat fantàstic”.

Miguel Alejos, que estudiava el Canal d’Urgell a Horitzons de grandesa, va presentar diferents col·leccions de llibres que fan referència a diferents usos del Canal d’Urgell més enllà del regadiu. Per la seua banda, Katya Afonina, que analitzava en el seu estudi Probably, still life la relació entre la memòria col·lectiva d’objectes trobats a l’arxiu i la psicologia humana, va simbolitzar amb una delicada peça l’absència dels records personals a l’arxiu.

Òscar Clarissó, que investigava sobre l’absència del moviment LGTBIQ+ als documents de l’arxiu i qüestionava així els centres de memòria a La fúria del silenci, va idear una instal·lació denunciant aquest buit documental.

Finalment, Roger Romagosa va posar en diàleg dos espais del terme de Tàrrega aparentment contradictoris com el castell de l’Ofegat i l’abocador a Vestigis i ferralla. Va localitzar i va recuperar la memòria i els records dels últims veïns que van habitar la zona.