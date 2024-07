Denuncien la destrucció d'unes 200 bales de palla a Florejacs

Publicat per Xavi Santesmasses Verificat per Creat: Actualitzat:

Diversos propietaris agrícoles de Florejacs han denunciat als Mossos d’Esquadra la destrucció de pràcticament la totalitat de les bales de palla de les seues finques. Es tracta de bales de més de 300 quilos de pes que estaven amuntegats en diverses finques, una vegada acabada la collita i a punt de recollir. Pel que sembla, algú hauria tallat les cordes que les mantenien compactes, per la qual cosa el producte haurà de ser retirat dels camps amb un tractor pala sense cap utilitat econòmica. Segons va explicar un dels propietaris, no es tracta d’una malifeta, sinó de l’acció d’algú que ha actuat de mala fe amb intenció de causar no només uns danys agrícoles que superen els 3.000 euros, sinó també de convertir en residu el producte d’una activitat econòmica agrícola. Així, els agricultors per tornar a sembrar primer hauran de retirar la palla i bé regalar-la, o bé portar-la a un lloc per a la posterior destrucció. Si bé de moment no hi ha cap pista sobre l’autoria, els veïns de la localitat donen per fet que es tracta d’una acció d’un altre propietari agrícola de la localitat i que no és la primera vegada que fa accions similars. Es desconeix quan es va perpetrar l’acció, si bé la denúncia es va formalitzar dijous passat quan van ser alertats per altres propietaris de la situació dels seus pallers.

L’autor dels fets es va entretenir a tallar la totalitat de les cordes que emboliquen cada bala de palla, així com de circular impunement per nombroses finques, totes molt properes al nucli de Florejacs. L’alcalde de Torrefeta i Florejcs, Josep Maria Castella, desconeixia els fets i els va descriure com una “calamitat” després de dos anys de males collites dels agricultors arran de la sequera.