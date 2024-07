El govern d’Aragó decidirà si el canó d’acetilè de Fraga pot operar

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Fraga ha deixat en mans de l’Inaga (Institut Aragonès de Gestió Ambiental) la decisió final sobre si poden o no ser autoritzades la instal·lació i el funcionament del canó d’acetilè contra les tempestes de granís la legalització de les quals ha sol·licitat l’empresa Sarraseca.

“Estem esperant l’informe de l’Inaga” per prendre una decisió, van explicar fonts de l’ajuntament de Fraga.

Aquesta decisió hauria de derivar a l’establiment d’un criteri oficial a l’Aragó sobre la legalitat d’aquest tipus d’instal·lacions, que porten anys en uns llimbs legals provocats per la inexistència de legislació sobre l’assumpte i, també, per l’absència de criteris científics concloents sobre els seus efectes.

L’aparell porta almenys dos anys instal·lat i operatiu. I, de fet, segons van confirmar fonts policials, tant la seua existència com el seu funcionament han estat denunciats en diverses ocasions davant de la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) pel Seprona (Servei de Protecció de la Naturalesa) de la Guàrdia Civil, que el va inspeccionar després d’haver estat alertat per veïns de la zona.

L’ajuntament de Fraga va activar fa unes setmanes el procés d’informació pública per a la sol·licitud de llicència presentada per Serraseca, que recull que es tracta d’un canó que llança a una altura de fins a deu quilòmetres ones generades mitjançant la crema d’acetilè i d’oxigen per crear una pantalla d’energia que fa que les pedres del granís vagin perdent consistència així que la travessen al seu camí del núvol als camps. Aquest sistema inclou l’emissió de potents ones sonores i el llançament de l’acetilè i l’oxigen, una cosa que ha provocat la preocupació dels propietaris d’explotacions agrícoles properes i dels residents en torres properes a la finca en la qual es troba.