Ajuntaments de la demarcació de Lleida invertiran més de 21 milions d'euros de la Diputació en la millora de la xarxa d'aigua

La Diputació de Lleida subvencionarà amb un total de 29,3 milions d'euros inversions dels ajuntaments de la demarcació en matèria de salut pública en els pròxims tres anys, fins al 2026. De les actuacions previstes pels consistoris, 21 milions d'euros, el 72% del total, es destinaran a la millora de la xarxa d'aigua local. Altres de les inversions més sol·licitades són la millora d'equipaments en cementiris i sales de vetlla (4,1 MEUR), obres i material en consultoris mèdics (2,9 MEUR) i en residències (1,7 MEUR). Aquestes subvencions estan incloses al Pla de Cooperació Municipal per al finançament d'inversions en matèria de Salut per als ajuntaments que la Junta de Govern de la Diputació ha aprovat aquesta setmana.

Del llistat de propostes d'actuacions previstes pels consistoris, el 72%, 21.008.843 euros, estan destinades a la millora de les xarxes d'aigua local, ja sigui captació i emmagatzematge, distribució, tractament de l'aigua potable i de les piscines i reposició de comptadors d'aigua.

La major part d'aquests diners es dedicaran a projectes que van des de les reformes de la xarxa d'aigua potable a la construcció de dipòsits i millora en la cloració, amb 13,9 milions en total; 1,5 milions per a obres de remodelació o adequació dels sistemes de depuració d'aigua a les piscines municipals; i prop d'un milió d'euros per a la instal·lació de comptadors i, en alguns casos, el telecontrol de la xarxa d'aigua potable.

Entre les actuacions destacades hi ha l'arranjament de diversos punts de la xarxa de clavegueram de la Seu d'Urgell, amb una subvenció gairebé del total de l'obra amb 510.000 euros, o el projecte de millores de la xarxa d'abastament d'aigua potable de Tàrrega, amb 460.000 euros finançats d'un cost total de 532.000 euros.

També es subvencionaran la instal·lació de comptadors d'aigua a Castelldans, Castelló de Farfanya, el Cogul, Golmés, la Sentiu de Sió, Solsona, Torrefarrera, Torres de Segre i Torre-serona.

Per temàtiques, la següent destinació prioritària dels consistoris d'aquest pla d’inversions en salut púbica és la millora i dotació d'equipaments per als cementiris i les sales de vetlles municipals, amb 4,1 milions, dels quals 3.6 MEUR seran i inversions per ampliar, adequar o reformar els cementiris municipals i 533.754 euros per a construir o consolidar sales de vetlles.

Als consultoris municipals els consistoris dedicaran 2.933.797 euros en total, tant per realitzar ampliacions o millores dels locals (1,8 milions) com dotar-se d'equipament sanitari. Finalment, estan previstes inversions en residències locals i equipaments comunitaris per a gent gran, per valor de 1.771.437 euros; així com caneres municipals o parcs d'esbarjo per a animals, 602.549 euros.