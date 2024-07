Manu Guix, La Fúmiga i Figa Flawas, els plats forts de la festa major

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La localitat de Golmés donarà aquest divendres el tret de sortida a la festa major en honor a sant Salvador, un esdeveniment que reuneix veïns i visitants per disfrutar d’una àmplia gamma d’activitats per a totes les edats. Música, jocs, exposicions i balls són només algunes de les activitats programades.

El concert del músic Manu Guix divendres a les 22.10 hores al pavelló Salvador Ezquerra és un dels plats forts del menú, que tindrà lloc just després del sopar de Festa Major del Jovent. El seguiran un correbars pels carrers del poble amenitzat per la Xaranga Bsumeta, que culminarà amb concerts de Pascual i els Desnatats. Dissabte a les 18.30 hores tindrà lloc el ball de festa major a càrrec del Grup Orquestral Crystal, mentre que a la tarda a les piscines s’organitzaran jocs per a tota la família. A la nit, concerts de la mà de Bali13, La Fúmiga, Figa Flawas, DJ Moncho i Xaranga Bsumeta.Diumenge vinent a partir de les 18 hores es podrà visitar una mostra de pintura d’artistes de la localitat al Centre Cívic Sala Doctor Baiget, mentre que castells unflables a les piscines faran les delícies dels més petits dilluns al matí. Els actes seguiran fins al dimarts dia 6.