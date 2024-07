Mor un excursionista en un accident a la Val d'Aran

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Un excursionista ha resultat mort i una altre ha resultat ferit greu aquest matí en un accident a Vielha.

El serveis d'emergències han rebut l'avís a les 11.00 hores i s'ha produït a la zona de l'Estanhon des Pois, a uns dos quilòmetres del refugi de l'Artiga de Lin, en un lloc de difícil accés. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació.

Un mort a Durro la setmana passada

Un operari mort i tres de ferits, un dels quals de caràcter crític, és el tràgic balanç d'un sinistre laboral que es va produir la setmana passada durant la instal·lació d'un mirador metàl·lic a Durro, a la Vall de Boí. El sinistre es va produir cap a les 17.30 hores i els quatre treballadors van caure des d'una altura d'uns 50 metres.

D'altra banda, aquest mes d'abril els bombers van trobar dos excursionistes de Cervera que havien desaparegut al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Es tracta d’un home de 31 anys i una dona de 46 anys que pertanyen al Centre Excursionista de la Segarra. Van ser evacuats ferits.

El passat mes de juny un turista holandès de 70 anys va perdre la vida en precipitar-se per una canal en el Pla de l’Estany, a Arinsal, a Andorra.

Fa just un any dos muntanyencs van perdre la vida en sengles accidents a Aran i Benasc. El primer va tenir lloc a les 12.26 hores, quan la sala de control d’Aran va rebre un avís d’emergències del Refugi de Molières, a la Val, on se’ls va informar que un home havia caigut a prop dels Estanhòts de Molières, a Vielha. D’altra banda, un muntanyenc navarrès de 52 anys va morir al precipitar-se uns cent metres a la cresta de Llosàs, situada al Parc Nacional Posets Maladeta, al terme municipal de Benasc.

També en les mateixes dates els Bombers de la Generalitat van trobar el cos sense vida del jove excursionista de 24 anys de l’Espluga de Francolí que va desaparèixer després de coronar el cim de la Punta Alta de Comalesbienes, al Parc Nacional de Aigüetortes i Estany de Sant Maurici. El cos estava a prop de la presa de Cavallers, una de les zones que s’estaven revisant des de dijous entre les possibles rutes que podia haver pres per al descens després d’haver coronat el cim.