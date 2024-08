Retiren el mirador que va caure i va causar la mort d'un operari a Durro

Publicat per ACNMarc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Dos viatges en helicòpter van ser suficients per retirar ahir les peces del mirador de la Roca d’Espà del poble de Durro, a la Vall de Boí, que es va ensorrar la setmana passada i que va causar la mort d’un operari i en el qual tres persones més van resultar ferides.

Les peces del mirador es van retirar de la zona per seguretat, i l’empresa Prames, especialitzada en projectes d’alta muntanya i encarregada de la instal·lació, el va traslladar fins a un magatzem municipal a Barruera. L’alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia Bruguera, va explicar que la infraestructura havia de retirar-se per seguretat i va dir que el futur del mirador queda a l’espera de la investigació que duen a terme els Mossos d’Esquadra per determinar el motiu de l’accident. Així mateix, Bruguera deixa totes les portes obertes: recuperar la idea inicial, modificar el projecte o descartar el mirador. L’alcaldessa fins i tot es va mostrar favorable a dur a terme una consulta entre els veïns de Durro, en cas de ser necessària.

L’accident va ocórrer el passat 25 de juliol quan la base d’un dels pals que subjectava la passarel·la va cedir i va precipitar al buit des d’uns 50 metres dos operaris que eren a sobre i en va arrossegar uns dos més, que eren al costat. Un d’ells va morir, i dels tres ferits dos ja van ser donats d’alta la setmana passada. Quant a l’últim, que va haver de ser reanimat in situ i evacuat en helicòpter a l’hospital Arnau de Lleida, segueix a l’UCI, encara que evoluciona favorablement.

El mirador tenia una estructura suspesa en el buit i formava part d’un conjunt d’obres amb fons Next Generation de la Unió Europea. Fonts municipals van explicar que estava previst acabar les obres el mateix dia que va ocórrer l’accident, amb l’objectiu d’inaugurar-les una vegada adequats els accessos. La Vall de Boí va decretar dos dies de dol i Durro va celebrar una missa diumenge en honor a la víctima.