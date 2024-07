El mirador de Durro va cedir al caure un pal que l'havia de subjectar i un ferit rep l'alta

La investigació per determinar les causes de la tragèdia a les obres del mirador de la Roca d’Espà, amb un mort i tres ferits dijous a la tarda, està en marxa. Mossos d’Esquadra, personal de l’empresa encarregada del muntatge i tècnics del departament de Treball es van desplaçar ahir al lloc dels fets, a prop del poble de Durro, per provar d’establir com va succeir aquest sinistre laboral, que ha provocat consternació a la Vall de Boí. L’ajuntament va declarar dos dies de dol (vegeu el desglossament).

La passarel·la de metall i plafons de vidre ja estava pràcticament instal·lada quan, per motius que encara es desconeixen, la base d’un dels pals de subjecció va cedir, precipitant al buit des d’uns 50 metres dos operaris que eren a sobre i arrossegant els altres dos, que es trobaven al costat. L’operari que va morir tenia 45 anys i era de la localitat saragossana de Taüst. Va quedar en un lloc de difícil accés i els Bombers van haver de despenjar-se amb cordes per arribar-hi. Tanmateix, no van poder fer res per salvar-li la vida. En referència al treballador en estat crític, traslladat a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida, es tracta d’un enginyer de 55 anys, expert en estructures d’aquest tipus i responsable de projectes com la passarel·la del congost de Mont-rebei.Dels dos operaris que van ser arrossegats pel pal de subjecció, el cable que l’uneix al mirador va trencar-li la cama a un, que està ingressat a l’hospital de Tremp, mentre que l’altre, que presentava hematomes a la cara i el cos, va ser ahir donat d’alta de l’hospital de Vielha, segons va explicar l’alcalde pedani de Durro, Enric Plaza. Va ser aquest últim ferit el que va baixar fins al poble pels seus propis mitjans per demanar ajuda després de l’accident. Va ser aleshores quan es van activar els serveis d’emergència.Les quatre víctimes treballaven en la construcció del mirador i formaven part de Prames, empresa especialitzada en projectes d’alta muntanya. El mirador tenia una estructura sortint suspesa en el buit i formava part d’un conjunt d’obres subvencionades amb fons Next Generation de la Unió Europea. Fonts municipals van explicar que estava previst acabar les obres dijous, el mateix dia de l’accident, amb l’objectiu d’inaugurar-les una vegada adequats els accessos. Van afirmar que l’estructura s’ha assegurat per evitar nous danys i que més endavant abordaran el futur del projecte.

Dos dies de dol a la Vall de Boí i Durro celebrarà una missa demà

Mig centenar de persones van homenatjar ahir el difunt i els tres ferits de l’accident a Durro. Van fer un minut de silenci davant de l’ajuntament de la Vall de Boí, mentre que el consistori va decretar dos dies de dol. En la mateixa línia, està prevista demà a les 11.30 hores del matí una missa a l’església de la localitat de Durro per homenatjar l’operari que va morir.L’alcaldessa de la localitat, Sònia Bruguera, va explicar que “estem molt afectats emocionalment i volem enviar el nostre més sincer condol a la família del difunt, així com desitjar la ràpida recuperació dels ferits”. “Volem agrair totes les mostres de suport i la incansable tasca dels Bombers, els Mossos, els Rurals i el Sistema d’Emergències Mèdiques.” Pel que fa a la investigació de les causes de l’accident, l’alcaldessa Bruguera va remarcar que des del consistori oferiran la seua màxima col·laboració en tot moment.