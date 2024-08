El consell de l’Alta Ribagorça xifra els danys del temporal en 46.000 euros

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El consell de l’Alta Ribagorça ha xifrat en 46.000 euros els danys provocats pel temporal del mes de juliol passat a la comarca, que va afectar principalment els municipis del Pont de Suert i la Vall de Boí. Els informes dels serveis tècnics de l’ens comarcal estimen que les actuacions d’urgència que són necessàries executar ascendeixen a 46.166 euros.

La tempesta va causar importants efectes d’erosió, despreniments en barrancs i camins forestals de la comarca. Aquesta situació d’excepcionalitat va generar la necessitat de retirar aquests materials. Així mateix, va ser necessari repassar el ferm de les carreteres i camins i implementar mesures correctores per garantir la seguretat.Al seu torn, el president del consell, Albert Palacín, va manifestar que el consell i ajuntaments han plantejat a la Diputació la necessitat d’incloure alguns accessos a nuclis en el nou pla zonal, que proposa l’entitat i on es preveu la remodelació i integració de 200 quilòmetres de camins de la xarxa viària provincial. Va afegir que l’Alta Ribagorça és l’única comarca del Pirineu sense cap actuació prevista. Va recordar que per la tempesta del 6 de juliol es va utilitzar el camí del Pont de Suert al Pont de Saraïs com a única via alternativa de connexió amb la Vall de Boí i que compleix els requisits per incorporar-la dins del nou pla zonal de la corporació provincial.