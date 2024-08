Les Borges denuncia l'etiquetatge d'un oli d'oliva

L’ajuntament de les Borges Blanques presentarà demà dilluns una denúncia davant de l’Agència Catalana de Consum per l’etiquetatge “confús” d’una botella d’oli d’un litre de la marca Eroski, presentada com a oli d’oliva, que conté oli refinat i verge, sense especificar els percentatges de cada un. L’alcalde, Josep Farran, va assenyalar que aquesta pràctica podria infringir el reglament europeu sobre la informació alimentària facilitada al consumidor, que exigeix una declaració quantitativa dels ingredients. Va afegir que l’objectiu d’aquesta denúncia és “vetllar pel dret de la ciutadania a una informació clara i precisa sobre els productes que es compren”, va dir. Va afegir que també incideix en l’objectiu del consistori de la capital de les Garrigues de promoure un respecte per la cultura de l’oli, “poc valorada”. “Venen un producte a més de 6,5 euros amb una qualitat inferior al verge extra que es paga a poc més de 7 euros. Estan venent un oli de menor qualitat a un preu similar al del verge extra”, va dir. Segons Farran, no està clar si el producte que es ven i l’etiquetatge no dona tota la informació. “Coneixem la dificultat del sector d’elaborar i vendre un bon producte i aquesta pràctica no és la correcta.”