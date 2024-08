Sufoquen dos focs en cotxes, un d’híbrid, a Oliana i Torres de Segre

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat van sufocar aquest dilluns de matinada un incendi que va calcinar un vehicle híbrid a Oliana. L’avís es va rebre a les 3.44 hores i s’alertava que hi havia un incendi en contenidors. Tanmateix, a l’arribar al lloc, les dotacions van veure que l’incendi afectava tan sols un vehicle que estava aparcat a la zona, a la plaça Reguereta. Les dotacions van treballar durant dos hores i van segellar el vehicle amb escuma. Després de donar per finalitzat el servei, se’n va fer càrrec el propietari del turisme.

D’altra banda, també hi va haver un altre incendi en un vehicle a Torres de Segre. Els Bombers van rebre l’avís quan faltaven deu minuts per a les sis del matí al cremar-se un turisme aparcat al carrer Vilarodona amb l’avinguda Torres. Les flames van calcinar el vuitanta per cent del cotxe, segons van informar fonts d’emergències, i els Bombers el van segellar amb escuma.

D’altra banda, també de matinada, a les 3.02 hores, van sufocar un incendi de canyes a Almenar. Es van activar dos dotacions i el foc va calcinar uns 20 metres quadrats de vegetació