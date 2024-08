Actuació d’urgència per assegurar un pilar del pont sobre el riu Segre a Alàs

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Servei d’Infraestructura Viària i Obres de la Diputació de Lleida ha portat a terme una actuació d’urgència reparar l’erosió d’un estrep i un pilar del pont de l’LV-4051 al riu Segre entre l’N-260 i el municipi d’Alàs i Cerc, a l’Alt Urgell. A través d’aquesta actuació, amb un cost de 30.629 euros, s’ha reparat el desgast aportant pedres d’escullera per consolidar i protegir les dos estructures. També s’ha reconduït el curs, derivant-lo pel centre dels dos ulls del pont, i se li ha donat un pendent uniforme per evitar futures erosions al llit del riu.

L’actuació s’ha dut a terme de forma coordinada amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que ha donat el permís per a les actuacions en domini públic hidràulic; la conselleria d’Acció Climàtica per gestionar el salvament de la fauna, i el cos d’Agents Rurals. S’ha optat per aprofitar les pedres sobrants de l’excavació que es va fer a les obres d’eixamplament i millora de la carretera LV-4036 a Lles de Cerdanya. Garantir la seguretat Per la seua banda, el director de l’àrea de Serveis Tècnics de la Diputació, Ivan Sabaté, va remarcar que l’objectiu prioritari és garantir la seguretat en les comunicacions i el bon estat de les vies de la institució provincial