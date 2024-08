Desallotgen una parella d'Aravell a l'incendiar-se de nit el seu pis

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una parella de veïns d’Aravell, al municipi alt-urgellenc de Montferrer i Castellbò, va ser desallotjada dilluns a la nit després de produir-se un incendi a l’exterior del pis en el qual viuen. El foc, segons va informar ahir el cos de Bombers de la Generalitat, es va originar pocs minuts després de les 21.30 hores. Tot apunta que l’origen va ser al balcó de l’habitatge del primer pis, en el qual viu la parella i la gran presència de fusta que recobria part de la façana va provocar que prengués ràpidament i afectés la teulada.

La família no podrà tornar a casa seua fins que no reconstrueixin la teulada afectada. Fonts pròximes van explicar que l’ajuntament els va oferir ajuda d’allotjament tot i que no la van necessitar i es van quedar a casa d’uns amics. Es tracta d’un bloc de quatre habitatges situat al carrer de la Boiga, en un edifici de planta baixa més una primera planta. El bloc forma part d’una urbanització d’habitatges que compta amb cases unifamiliars adossades i pisos, a la Pleta d’Aravell. L’incendi va afectar la façana, el balcó del primer pis (origen de l’incendi) i, una de les estances de l’habitatge, la més pròxima al balcó i situada sota la teulada, a causa de les tasques per sanejar la coberta afectada. També van prendre les tanques del jardí de l’edifici. La resta de l’immoble no es va veure afectat.La família desallotjada va poder tornar a casa ahir a recollir objectes de necessitat. Les mateixes fonts van indicar que l’estructura de l’immoble no va quedar afectada. Del total dels quatre habitatges, el de la planta baixa correspon a una segona residència i no hi havia ningú en el moment de l’incendi. Els altres dos pisos sí que estaven ocupats i els Bombers van desallotjar els cinc veïns durant les tasques d’extinció del foc. Les dos famílies van poder tornar a les seues cases a mitjanit. En l’incendi van treballar tres dotacions del parc de Bombers de la Seu d’Urgell, dos del parc de Bombers voluntaris de Montferrer i una del parc de Bombers voluntaris de Coll de Nargó.