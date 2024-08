Bellver estrena el segon cotxe compartit a Lleida

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

Bellver de Cerdanya va estrenar ahir el segon vehicle elèctric compartit de les comarques de Lleida, i el primer del Pirineu, que els veïns podran llogar per al seu ús particular. Es tracta d’una iniciativa que va sorgir dels pressupostos participatius que l’ajuntament va plantejar el 2022. La proposta es va fer de manera conjunta amb la cooperativa Som Mobilitat, que actualment compta amb 123 vehicles elèctrics compartits en 39 municipis catalans. Un d’aquests vehicles l’utilitzen els veïns del Palau d’Anglesola, que va ser pioner de la província el març de l’any passat.

Es tracta d’una furgoneta Opel Combo de cinc places i amb una autonomia de 300 quilòmetres. El cotxe es troba des d’ahir en una plaça amb carregador elèctric davant del centre cívic. Per llogar-lo només és necessari donar-se d’alta com a soci de Som Mobilitat, per un cost de 10 euros anuals, i descarregar l’aplicació per a dispositius mòbils. Per afavorir l’ús del vehicle, els veïns compten amb un quaranta per cent de descompte sobre el preu base del lloguer. El preu de l’hora que haurà d’abonar és de 4,2 euros. L’ajuntament, per la seua part, disposa de 1.500 hores de mobilitat. L’alcaldessa de la localitat, Laia Serra, va explicar que el transport públic a la comarca “és totalment deficient i els veïns necessiten cotxe tant sí com no”.