Dos túnels al llarg d'un segle que han canviat la història de la Val d'Aran

L’aspecte de la boca sud del túnel de Vielha el 1984 i el que tenia el 2010, tancat per despreniments per segona vegada des del 2007 - lleonard delshams

Els dos túnels de Vielha van canviar per sempre la història d’Aran. El primer va començar a gestar-se el juliol del 1924, durant una visita a la vall del rei Alfons XIII.

Els veïns ho van demanar per evitar que la Val quedés incomunicada de la resta de Catalunya a l’hivern, quan la neu feia sovint intransitable el port de la Bonaigua. La seua petició va ser escoltada, però les obres es van prolongar més de dos dècades i es va estrenar el 1948. Aquest pas subterrani va ser decisiu perquè la vall comencés a establir-se com a destinació turística a partir dels anys seixanta.

Les excavacions des de la boca nord. - LLEONARD DELSHAMSlleonard delshams

Tanmateix, la creixent afluència de visitants i l’augment del trànsit pesant a l’N-230 van acabar superant la capacitat del vell túnel, que a més va quedar obsolet en matèria de seguretat. Un informe del RACC el va assenyalar l’any 2000 com el més insegur d’Europa. La construcció del nou va començar el 2002 i es va inaugurar al cap de cinc anys, el desembre del 2007, deu mesos després d’un gran ensorrament a la boca nord de l’antic que es va saldar sense víctimes.

El túnel de Vielha. - Marc Codinas

Amb l’entrada en servei del nou túnel, el vell va quedar com a via de pas per al transport de materials perillosos (com per exemple combustibles) i per a evacuació en cas d’accidents. Les dos galeries, de més de cinc quilòmetres de longitud, transcorren paral·leles entre si i estan interconnectades.