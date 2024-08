Incendi en una empresa d'alfals a Tamarit

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una àmplia dotació de Bombers del Servei Provincial d’Extinció d’Incendis i Salvaments de la diputació d’Osca va treballar ahir des de la matinada per extingir un incendi en una empresa de farratges de Tamarit de Llitera. Les tasques dels serveis d’emergències es van iniciar a la una de la matinada i el foc va calcinar 500 bales d’alfals. En l’operatiu van participar un cap d’intervenció, dos oficials dels parcs de Barbastre i Benavarri i sis bombers de Fraga, Barbastre i Benavarri equipats amb autobombes.

La intervenció al matí va consistir en una tasca de control per part de l’empresa i d’una dotació de Bombers que estava molt en alerta, ja que a les proximitats del magatzem d’alfals hi ha un paller de grans dimensions i els efectius van centrar els seus esforços a evitar que les flames es propaguessin. Fonts de la Diputació van assenyalar que es desconeixien les causes que havien pogut originar aquest incendi.D’altra banda, els Bombers de la Generalitat van tornar a revisar ahir el perímetre de l’incendi que es va iniciar el passat 9 d’agost a Artesa de Segre i van detectar alguna fumarada a l’interior i un punt calent a l’últim terç del flanc dret. El foc es va donar per controlat diumenge a la tarda i des d’aleshores s’han anat revisant els possibles punts calents. L’incendi es va declarar dissabte a la tarda a pocs quilòmetres del que ja va començar divendres entre el municipi d’Artesa de Segre i el de Vilanova de Meià. Mentrestant, els Agents Rurals van alertar que les tempestes d’estiu amb descàrregues elèctriques poden generar incendis forestals, per la qual cosa han incrementat la vigilància a les zones on s’han detectat més activitats de llamps, com a la serra de Boumort, a la comarca del Pallars Jussà.