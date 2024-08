Missatges a Tàrrega contra l'abandó de residus voluminosos als carrers

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

El consell comarcal de l’Urgell i l’ajuntament de Tàrrega han pintat el missatge Res fora dels contenidors en 16 illes de contenidors de la ciutat per sensibilitzar contra l’abandó de residus voluminosos a la via pública. La campanya, que va començar fa un mes, s’estén a tota la comarca.

Segons el president del consell, José Luis Marín, les illes de contenidors de Tàrrega escollides per pintar el lema reivindicatiu són “les més conflictives”. Marín va dir que “encara és aviat per fer valoracions”, malgrat que va reconèixer que “l’últim mes la recollida correcta de residus voluminosos ha augmentat considerablement”. Marín ho va atribuir tant a la campanya com a les xarrades als pobles sobre la implantació de la recollida de residus porta a porta parcial, en les quals es reparteixen els equips amb els contenidors amb xips i s’aprofita per fer pedagogia amb un imant i un tríptic amb informació sobre el servei de recollida gratuïta. La ciutadania també pot portar els seus residus voluminosos a a les deixalleries de la comarca a Tàrrega, Agramunt, Bellpuig, Anglesola, Verdú, Castellserà, la Fuliola i Maldà.Així mateix, val a recordar que abandonar residus voluminosos a la via pública és motiu de sanció.