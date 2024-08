Andorra planteja cobrar a tots els cotxes forans que circulin per les seues carreteres

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

El projecte de llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge al Principat d’Andorra implementarà una taxa, en forma de vinyeta, per als vehicles estrangers que circulin pel país. L’objectiu és reduir la massificació turística, després de rebre prop de deu milions de visitants durant l’any passat.

El Govern andorrà va afirmar que el projecte de llei ha de ser consensuat amb el sector turístic i comercial. Tanmateix, les primeres informacions que ha facilitat per l’Executiu assenyalen que hauran de pagar “tots els vehicles estrangers”. Això podria obligar a abonar-la als treballadors transfronterers que travessen diàriament la frontera o a aquells que ho fan per motius mèdics, per visitar-se o realitzar proves diagnòstiques.Sobre aquesta qüestió, fonts del Govern van indicar que el dels treballadors fronterers “és un element que encara cal treballar i desenvolupar”, i que fins que no s’aprovi la llei i es pugui desenvolupar més el projecte, no hi haurà resposta. Així, caldrà esperar per conèixer els detalls sobre com la nova normativa afectarà aquest col·lectiu, que suma més de 1.500 veïns de l’Alt Urgell.

L’Executiu creu que Andorra s’està atansant al límit màxim de capacitat per garantir la sostenibilitat i que els recursos naturals siguin suficients. La idea, ara per ara, és que el cost de la vinyeta, que es cobraria en concepte de l’ús de la xarxa viària al país com ja s’està fent en altres països europeus, variï en funció de si és temporada alta o baixa. També tindrà en compte el temps que l’usuari estigui a Andorra. En altres països, la taxa és per a una setmana, un mes o un any i dona dret a circular per les carreteres del país sense límit durant el període triat.

A falta de treballar el document amb més detall, no hi hauria distinció entre les persones que accedeixen amb vehicle particular per passar el dia i els que pernocten en establiments hotelers del país. Una de les propostes la viabilitat de les quals estudiarà el Govern andorrà serà la d’habilitar estacionaments a les entrades del país i oferir la possibilitat de desplaçar-se en transport públic per estalviar-se la vinyeta.Queda també per definir la destinació de la recaptació d’aquest futur peatge. Una de les propostes sobre la taula és la de destinar-la a finançar el transport públic.

Una iniciativa que també es planteja a la xarxa viària catalana

La proposta que estudia el Govern d’Andorra d’implementar la vinyeta a tots els vehicles estrangers que utilitzin les vies del país les planteja també el Govern espanyol des de fa anys. Proposa aplicar-la a les autopistes que han quedat lliures de pagament (com l’AP-2 a Lleida) i també a les autovies. L’última informació és que el peatge no es posarà en marxa almenys fins al 2025. El Govern central va anunciar al principi que aquest sistema estaria en vigor el 2024, segons el pla que va presentar davant de la UE per sol·licitar fons de recuperació després de la pandèmia. El ministeri de Transports sospesa la tecnologia que s’haurà d’implantar per al desplegament del sistema, encara que estaria descartat tornar a aixecar casetes de peatges a les autopistes. Tampoc no han determinat si s’establirà una vinyeta, que implicaria una tarifa anual, o bé un pagament per cada un dels viatges que es realitzin.