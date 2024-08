Sis detinguts i confiscades 1.369 plantes de marihuana a Fígols i Alinyà, a l’Alt Urgell

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra han desmantellat una nova plantació de marihuana en una zona boscosa al Pirineu. Dimarts passat, un operatiu policial es va saldar amb la detenció de sis persones i la confiscació de més de 1.300 plantes en una zona muntanyosa i aïllada al terme municipal de Fígols i Alinyà, a l’Alt Urgell.

La plantació va ser detectada el passat 8 d’agost i per poder inspeccionar la zona sense ser vistos, els agents van fer vigilàncies amb drons i van constatar que estava ubicada en una zona de difícil accés, a la qual només es podia arribar a peu. També van observar que hi havia dos zones ben diferenciades. D’una banda, els bancals on es conreaven les plantes i, de l’altra, les estructures destinades a la vida quotidiana dels vigilants i cultivadors: cuina, menjador i tendes per dormir.Al comprovar que faltava poc per recollir, es va preparar un dispositiu policial i es va sol·licitar autorització judicial per intervenir.

Finalment, dimarts, efectius de la Unitat d’Investigació i de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Seu d’Urgell, i també de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), van entrar a la plantació. Van decomissar 76,5 quilos de cabdells de marihuana ja assecats i es van comptabilitzar un total de 1.369 plantes a punt de recollir, que es van destruir in situ. A més a més, durant l’escorcoll, els Mossos d’Esquadra també van arrestar sis individus, d’entre vint-i-tres i trenta-tres anys, que es trobaven al lloc. Tots estan acusats de delictes contra la salut pública i també per pertinença a organització criminal.