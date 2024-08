Ferits dos nens al tenir una caiguda quan anaven amb bicicleta a Peramola

Publicat per SegreCynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

Dos menors d’edat, veïns de Peramola, van resultar ahir ferits de diversa consideració al tenir un accident mentre practicaven ciclisme pels camins del municipi. Un dels petits, de 13 anys i fill de l’alcalde, Joan Puig, va haver de ser traslladat en helicòpter medicalitzat fins a un hospital de Barcelona per ser intervingut al patir un traumatisme cranial i una ferida oberta al cap.

L’altre menor, d’uns 10 anys, va ser atès inicialment pels bombers voluntaris del parc d’Oliana i posteriorment va ser traslladat al Centre d’Atenció Primària d’aquesta localitat per curar-lo de diverses contusions en un genoll. Els fets van succeir al nucli de Nuncarga. L’alcalde va explicar que els joves es van precipitar per un barranc. Quan van arribar els Bombers, els dos menors estaven ja a la via pública.D’altra banda, els Bombers van rescatar ahir una persona accidentada quan circulava amb bicicleta que havia caigut per un talús al Pont de Suert. Es va quedar al marge d’un camí al costat del riu. Els serveis d’emergències van rebre l’avís a les 10.05 hores. Fins al lloc de l’accident es van traslladar una unitat dels GRAE amb l’helicòpter, a més de terrestres, juntament amb el SEM. Una vegada localitzat, el ciclista va ser estabilitzat i col·locat en un matalàs per ser evacuat mitjançant gruatge amb l’helicòpter. Una ambulància el va traslladar a l’hospital de Vielha, segons van informar els Bombers.Des de començament d’any, els Bombers han portat a terme un total de 177 actuacions al medi natural a les comarques lleidatanes, la qual cosa suposa una mitjana de 25 serveis al mes. Unes dades que no inclouen Aran, competència dels Pompièrs.