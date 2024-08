Vilamur protesta pels gats

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Veïns de Vilamur, a Soriguera, estan farts de les colònies de gats que han anat proliferant els últims anys i que ara consideren que estan descontrolades. “Des del 2019 han anat augmentant fins a convertir-se en una cosa insalubra. Es posen als jardins i per tots costats hi ha excrements, la qual cosa comporta pudors i brutícia, a més de les consegüents molèsties”, addueixen.

A més, afirmen que no tenen cap por de la presència de persones i “te’ls trobes en garatges privats, a les eres de les cases i als horts. De vegades obres les portes del cotxe per treure les bosses de comprar i es fiquen dins”, expliquen. Apunten que hi ha persones que col·loquen menjadores en diversos punts de la població, cosa que facilita que la seua població augmenti.

Els veïns també han expressat el seu temor perquè alguns animals presenten senyals de malaltia com la sarna, que pot ser molt contagiosa en els humans i comporta tractaments mèdics per eliminar-la. Remarquen que Vilamur no arriba al centenar de veïns censats, però el seu nombre d’habitants es multiplica en els mesos d’estiu. Per aquesta raó, exigeixen al consistori que adopti mesures urgents de control per reduir aquestes colònies de gats i així ho van exposar al ple de finals de juliol. “L’alcalde va assegurar llavors que no tenia constància que hi hagués una proliferació de felins tan problemàtica i que no sabia qui els donava menjar.”

El primer edil, Josep Ramon Fondevila, va indicar que l’ajuntament està treballant en el control de les colònies de gats i que, des de fa més de tres anys, es porten a terme campanyes anuals d’esterilització. També va remarcar que si hi ha persones que donen menjar als felins, aquests crien, i si cada vegada n’hi ha més són els mateixos veïns i els visitants els que han de tenir consciència que ells també han d’adoptar mesures de control. Així mateix, Fondevila va incidir que Vilamur és un dels 16 nuclis de població del municipi i els recursos del consistori són limitats.

Gairebé una trentena de municipis lleidatans han iniciat o ja han finalitzat en poc més d’un any la tramitació d’ordenances per crear i gestionar colònies felines com a mitjà per aturar la proliferació de grups de gats de carrer. Concretament han estat 27 ajuntaments els que han pres aquesta decisió, amb Balaguer i Vinaixa com els primers el juliol de l’any passat i amb l’Albi i Gimenells com els últims fa tan sols uns dies. El consell comarcal del Segrià és l’únic de Lleida que té una gatera per al control d’aquests animals dins de la seua canera.