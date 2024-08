Els Bombers donen per extingit l'incendi forestal d'Artesa de Segre

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat han donat per extingit aquest diumenge al vespre l'incendi forestal d'Artesa de Segre, iniciat el 9 d'agost. Aquests dies han estat revisant el perímetre i no han detectat cap punt calent, únicament ahir al migdia van remullar una soca que fumejava a l'interior, en zona cremada. El foc va originar-se el 9 d'agost passat en un camp de conreu a Artesa de Segre. L'incendi va comportar durant les primeres hores el confinament dels nuclis de Boada, Lluçars i Tòrrec, al terme municipal de Vilanova de Meià, i el de Montargull a Artesa de Segre. L'endemà, el dissabte 10 d'agost, els Bombers ja van donar l'incendi per controlat. Fins al dia 10 el foc havia mobilitzat 171 dotacions i cremat unes 71 hectàrees.