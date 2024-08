Els bombers donen per controlat l'incendi d'Artesa de Segre i per estabilitzat el de Baldomar

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Bombers han donat per estabilitzat aquest vespre l'incendi forestal a Baldomar. Una vintena de dotacions continuen treballant en aquest segon incendi de vegetació a la comarca de la Noguera, declarat a primera hora de la tarda, i que s'afegeix al d'Artesa de Segre que crema des d'ahir i que els Bombers donen per controlat. L'incendi de Baldomar, que crema massa forestal, ha llençat focus secundaris en camps de cultius, on pagesos han llaurat per frenar-ne la progressió.

Els Bombers han valorat a primera hora de la tarda la possibilitat de confinar el nucli de Baldomar. Aquest segon incendi ha cremat una superfície aproximada de 20 hectàrees, la meitat de les quals a l'espai natural de la Serra del Montsec, segons dades provisionals dels Agents Rurals. Pel que fa al d'Artesa de Segre, afecta una superfície de 71,34 hectàrees de les quals 69,99 són de terreny forestal i 2,35 agrícola.