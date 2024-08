Andorra es compromet a no aplicar peatges a transfronterers

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

La taxa per circular per les carreteres del Principat d’Andorra no s’aplicarà als treballadors transfronterers ni als veïns de l’Alt Urgell que visitin el país per motius mèdics. Ho va assegurar ahir el cap de Govern andorrà, Xavier Espot, en una entrevista de Catalunya Ràdio, en la qual va explicar que el peatge només s’aplicarà als excursionistes que creuin alguna de les fronteres, la hispanoandorrana o la francesa, per passar-i el dia i que no hi pernoctin.

“Els treballadors transfronterers que venen cada dia a treballar no la pagaran, només faltaria”, va asseverar. Tampoc no seria acceptable per als turistes que ja paguen la taxa turística quan hi pernocten, va afegir el cap de Govern. La confirmació arriba dies després que l’Executiu andorrà apuntés que l’afectació als treballadors transfronterers, un col·lectiu que suma més de 1.500 veïns de la comarca de l’Alt Urgell, era “un element que encara cal treballar i desenvolupar” i que fins que no s’aprovés la llei i es pogués desenvolupar més el projecte, no hi hauria resposta.

Espot també va apuntar que la mesura encara necessita “molt de debat” i que és molt aviat per saber si s’acabarà aplicant, ja que primer volen consultar- ho amb el sector del turisme i del comerç. Per aquesta raó, va dir, el Govern del país veí s’ha donat fins a finals d’any per prendre la decisió. Pel que fa a l’import de la vinyeta, el màxim responsable del Govern andorrà va dir que, en el cas que es cobri, serà un import “molt raonable” i que en cap cas no serà un impediment per a la gent que vulgui visitar Andorra. L’objectiu del Principat és reduir la massificació turística, amb prop de deu milions de visitants durant l’any passat. La idea, ara per ara, és que el cost de la vinyeta, que es cobraria en concepte de l’ús de la xarxa viària al país com ja es fa en altres països europeus, variï en funció de si és temporada alta o baixa. Queda per definir la destinació de la recaptació