Uaga denuncia que els magatzems compren fruita per sota de cost

EDUARDO BAYONA Periodista Lleida

“Aquesta denúncia no hauria de fer-la un sindicat com Uaga [Unió d’Agricultors i Ramaders d’Aragó], sinó una administració que recollís les preus, els comparés i aclarís què passa”, explica Óscar Moret, secretari provincial de l’organització agrària a Osca i fruticultor del Baix Cinca.

La denúncia, efectuada ahir pel sindicat en un comunicat, apunta a l’existència de “pràctiques comercials deshonestes al mercat de la fruita” que inclouen “liquidacions per sota dels costos de producció” i “diferència de preus a les mateixes produccions”, la qual cosa representa un “incompliment de la llei de la cadena alimentària i venda a pèrdues”.Aquestes pràctiques, que s’estan donant al Baix Cinca i a les quals s’uneix la recepció de gènere sense acordar el preu, estan generant “malestar entre els fruticultors per les baixes liquidacions que estan percebent” en els casos del préssec, la nectarina i el paraguaià. En el cas del paraguaià, la forquilla de preus que paguen els cisells i magatzemistes van dels 35 als 57 cèntims, mentre que la de la nectarina va dels 30 als 55, quan els costos de producció se situen al voltant dels 52. Aquestes mateixes fruites es venien ahir entre quatre i sis vegades més cares als principals supermercats de Lleida: d’1,99 a 2,99 euros el quilo de paraguaià i d’1,80 a 2,99 el de nectarina. “Perquè aquest professional pugui cobrar 0,52 euros per quilo, fa falta que la fruita tingui un cost d’1,08 euros a la seua sortida de la central”, afegeix el sindicat, el secretari general del qual, José María Alcubierre, descrivia el quadre en aquests termes: “És inaguantable: malament per als fruticultors i malament per als consumidors. No funciona la llei de la cadena i no hi ha interès [que hi hagi una] fructicultura amb fruticultors”. “Estem veient molta especulació”, va afegir Moret.

Els fruiters copen les sancions per la llei de la cadena alimentària

Els magatzems i els cisells de fruita són el grup al qual més propostes de sanció ha dirigit l’Aica, l’Agència d’Informació i Control Alimentari del ministeri d’Agricultura, per saltar-se les normes sobre preus i sobre contractes que estableix la llei de la cadena alimentària. D’aquesta manera, sumen en els tres primers trimestres d’aquest any vint-i-una resolucions (sense incloure les tres del sector dels cítrics), la qual cosa els situa a certa distància dels cellerers (quinze) i a molta dels trulls, les càrnies i els supermercats, blocs que sumen sis infraccions cadascun.