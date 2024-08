Confiscades més de 25.500 plantes de marihuana en vuit mesos a Lleida

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els cossos policials han confiscat més de 25.500 plantes de marihuana en els diferents operatius que han portat a terme en els primers vuit mesos de l'any a les comarques lleidatanes. Un cultiu que no para de créixer i que busca nous mètodes amb plantacions indoor més sofisticades, en zones boscoses o fins i tot en un rostidor.

Que les comarques lleidatanes s’han convertit en un dels horts més importants a Europa per al cultiu de marihuana no és cap novetat. Així ho demostren any rere any les diferents actuacions policials per posar límit a aquest tipus de delinqüència a l’alça i tot el que comporta, amb més presència de grups criminals i l’ús d’armes. En els vuit primers mesos de l’any, els Mossos d’Esquadra, la Policia Local i la Guàrdia Civil han confiscat més de 25.500 plantes de marihuana en diferents intervencions i superen les 60.000 en dos anys. Una xifra que, malgrat ser inferior a la de l’any passat, s’incrementarà previsiblement al setembre, ja que és el mes en què se solen recollir aquest tipus de cultius. La novetat d’enguany és que han localitzat plantacions en tota mena d’immobles o zones amb instal·lacions cada vegada més sofisticades per optimitzar la producció.

Prova d’això és l’última intervenció dels Mossos, que la setmana passada van localitzar un macrocultiu de marihuana en una zona boscosa i apartada de l’Alt Urgell. Concretament, va caldre l’ús de drons per localitzar-la en una d’aïllada de Fígols i Alinyà. Van ser detinguts sis homes i els agents van trobar dos zones ben separades, una per al cultiu i una altra per fer vida per part dels cultivadors i vigilants. Proliferen les que es localitzen al costat de zones accessibles a l’aigua, com una de desmantellada entre Àger i Os de Balaguer al costat vora el pantà Canelles. Així mateix, també s’han detectat àrees de producció en naus industrials però també en habitatges, fins i tot a la planta superior d’una casa unifamiliar a Pardinyes i al soterrani d’un conegut rostidor a la carretera de Llívia. També s’han portat a terme operatius policials que han permès la confiscació d’importants quantitats d’aquesta droga, com els més de 390 quilos, valorats en 2,5 milions, interceptats a Lleida, Rosselló i Vilanova de la Barca, fins a vehicles que transportaven marihuana (41 quilos a Vielha i 55 quilos al Pont de Suert). També s’han pogut relacionar alguns arrestats a les plantacions amb robatoris, fins i tot d’armes.

La vegetació és la millor aliada per a la plantació

La setmana passada, efectius de la Policia catalana van desmantellar una plantació en una zona boscosa i aïllada a Fígols i Alinyà, a la comarca de l’Alt Urgell. Es trobava en una zona de difícil accés, a la qual només es podia arribar a peu. A més dels bancals on es conreaven les plantes, es van trobar estructures destinades a la vida quotidiana dels cultivadors: cuina, menjador i tendes per dormir.

La ‘maria’ causa gairebé la meitat de la llum punxada

Endesa ha detectat en el primer semestre de l’any 17 connexions il·legals que alimentaven plantacions de marihuana a les comarques lleidatanes. Aquesta dada suposa que el 45% de l’energia defraudada a la demarcació durant aquest període està associada a aquest tipus de cultius, que equival a 6,5 milions de kilowatts hora o, el que és el mateix, el consum anual de les llars d’un municipi com Guissona.

Indoor sofisticat i al costat d’una carretera a Gualda

L’abril passat, els Mossos van desmantellar una plantació oculta en un antic magatzem fructícola al costat de l’N-230 a Gualda que tenia capacitat per generar dos milions d’euros a l’any. El cultiu comptava amb il·luminació led i podia produir 200 quilos de marihuana per collita. La Policia va destacar la sofisticació d’aquest cultiu indoor, situat, a més, al costat d’una carretera i un lloc apartat per passar desapercebuts.