Comencen els treballs per reparar el pont de l'AP-2

Carreteres de l’Estat va iniciar dimarts a la nit els treballs per reparar l’autopista AP-2 al pont sobre la carretera C-12 de Lleida a Flix, a Tarragona, al seu pas per Albatàrrec. La intervenció d’emergència comporta la instal·lació d’una biga després que la que hi havia quedés afectada pel xoc d’un camió que transportava una retroexcavadora amb el sostre del pont, ja que superava l’altura establerta de 4,7 metres, segons van indicar fonts de la Subdelegació del Govern central a Lleida (vegeu SEGRE de dimarts). Posteriorment, després de la col·locació de la biga, s’aniran portant a terme els últims ajustaments, segons va indicar el subdelegat de l’Estat, José Crespín. Durant l’actuació es va donar pas alternatiu pel carril de la C-12 que no estava afectat per la intervenció dels operaris.

Carreteres de l’Estat s’ha decantat per fer treballs nocturns a mitjans d’agost i a partir d’avui a la nit per incidir tan poc com sigui possible en el trànsit durant les vacances. La intervenció podia esperar ja que, segons els tècnics, no hi havia risc que l’estructura col·lapsés. L’accident a la C-12 es va produir a finals del mes de maig. Els Bombers van comprovar els danys al pont i van determinar que no havia afectat l’estructura.