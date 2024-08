Èxit del servei de taxi a Flix

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

El taxi de Bovera, conduït per l’alcalde de la localitat, Òscar Acero, amb llicència per portar a terme aquest servei, ja ha fet una desena de viatges a Flix des que es va posar en marxa el servei, a finals de juny, per traslladar gratis els veïns que ho sol·licitin per fer les seues compres en aquesta localitat de la Ribera d’Ebre. Els trajectes es fan els dimecres de cada setmana.

La prestació està pensada, principalment, per a persones de la tercera edat, malgrat que poden apuntar-s’hi tots els que ho necessitin, va explicar l’alcalde Òscar Acero. S’ha elegit aquest poble de Tarragona perquè és el més pròxim al municipi de les Garrigues, a uns 17 quilòmetres i a 20 minuts per carretera amb gran varietat d’establiments.Els veïns consideren que l’esmentat servei és útil i necessari ja que n’hi ha molts que no tenen mitjans per desplaçar-se i depenen d’altres persones, com és el cas de les persones de la tercera edat, per la qual cosa valoren molt positivament la iniciativa municipal.Per la seua banda, l’ajuntament està ultimant els tràmits per a l’adquisició d’un local en el qual preveu obrir una botiga d’ultramarins. “Si les coses van bé, esperem poder obrir la nostra pròpia botiga a finals d’aquest any”.

La iniciativa busca facilitar les compres als veïns perquè no marxin i evitar perdre habitants

Fa temps que l’ajuntament negocia amb l’única entitat bancària del poble perquè li vengui un local en què obrir l’ultramarins. Després de l’última taxació, el banc s’ha avingut que el consistori el compri per uns 20.000 euros. Quedarà formalitzar l’adquisició i adequar-lo.L’objectiu és que, una vegada a punt, la botiga s’ofereixi per ser gestionada per persones interessades a donar aquesta prestació, el mateix que s’ha fet amb la fleca i el forn artesà, que té bastant clientela. Bovera també compta amb un bar social, amb la qual cosa la botiga seria el tercer establiment, i evitarà que els veïns hagin d’anar a comprar a Flix, les Borges o Lleida.Segons assenyala Acero, un dels objectius del consistori és posar en marxa iniciatives amb què atreure nous veïns al poble. “No ens podem permetre perdre serveis. És imprescindible que es puguin oferir totes les facilitats perquè els veïns no marxin i per a atraure nous veïns a la població”, va incidir.Les Garrigues és una de les comarques amb un índex de població gran més alt. Com Bovera, molts altres municipis com la Granadella o l’Albi, per exemple, han posat en marxa equipaments per atendre les necessitats de les persones de més edat.