Més mercat per a la figa

Més de 4 milions de quilos de figues esperen recollir els productors d’aquesta fruita de temporada al Segrià i el Baix Cinca. La recol·lecció ha començat fa poc més d’una setmana a Alguaire, on la varietat coll de dama és la majoritària. Segons Àlex Lladonosa, un dels agricultors dedicats a aquest cultiu en aquest municipi, la campanya es preveu bona ja que la calor de les últimes setmanes ha proporcionat més dolçor a la fruita. Preveu collir-ne uns 300.000 quilos durant la campanya que acabarà a finals d’octubre. El preu mitjà és de 3 euros el quilo.

El mercat d’aquest producte s’ha anat expandint i si abans es venia a compradors locals i catalans, en especial de Barcelona, l’exportació ha crescut exponencialment a països com França, però també a Itàlia i Alemanya gràcies a les cambres de refrigeració.

Pagesos del Baix Segre l’han introduït com a nova alternativa al cultiu de fruita de pinyol

Encara que a Lleida s’ha centralitzat als municipis que reguen de Pinyana, en els últims anys altres agricultors del Baix Segre han optat per aquesta varietat. És el cas de Jordi Vidal, pagès d’Aitona, que ha dedicat quatre hectàrees de les seues finques de fruiters a aquesta varietat. En total té unes 38 hectàrees. “El mercat de la fruita de pinyol des del veto rus s’ha anat desvalorant i ha calgut obrir-se a altres varietats, com en el meu cas la figa. Des de fa 8 anys que em dedico a produir-ne i també a la pera i la cirera.” En aquesta zona també s’espera una bona producció “perquè els arbres estan carregats malgrat que amb un calibre menor”. Segons Vidal, un dels problemes de conrear figues és la temporalitat “ja que el mercat és limitat a l’estiu i, tot i que va creixent, encara no es poden absorbir grans produccions”. El 90 per cent de la seua collita és per a l’exportació a Europa.

Recuperen la marca Higos de Fraga

La històrica marca Higos de Fraga, que va permetre a aquest tipus de cultiu donar-se a conèixer per tot Espanya i fins i tot internacionalment a mitjans del segle passat, es va presentar ahir a la capital del Baix Cinca, després de recuperar-se. Ara s’abordaran treballs de consolidació i venda de la marca.

Alguaire celebrarà la Fira de la Figa el 14 i 15 de setembre

Alguaire celebrarà una nova edició de la Fira de la Figa els pròxims 14 i 15 de setembre cenrada, especialment, en la producció de figa coll de dama negra per a la qual l’ajuntament busca des de fa temps un reconeixement especial de la Generalitat. En aquesta població del Segrià hi ha més de mig centenar de productors que es dediquen a aquesta varietat i una quinzena d’empreses comercialitzadores. Segons l’alcalde, Joan Guillaumet, encara no se sap el nombre d’expositors que participaran en el certamen que, a més de promocionar aquesta fruita, és un aparador del comerç local. Sí que hi assistiran figures de renom de la cuina per promocionar la figa i presentar receptes amb aquesta varietat.