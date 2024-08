Castell de Mur i Tremp plantegen la urgència de l'agenda rural al nou Govern d'Illa

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

“Reconeixem el vostre treball per enfortir el territori i hi donarem suport amb tots els recursos disponibles. Sempre podreu comptar amb nosaltres”, va assegurar al seu perfil d’X el president de la Generalitat, Salvador Illa, després d’haver visitat Tremp i Castell de Mur, localitat a la qual es va referir com a “testimoni de la importància dels pobles de Catalunya”, en el seu primer periple com a cap del Govern.

Els dos alcaldes, Sílvia Romero, de Tremp i del PSC, i Miquel López Berga, d’ERC i de Castell de Mur, van plantejar a Illa la urgència d’atendre l’agenda rural.“Li hem transmès la realitat d’un ajuntament petit com el nostre, amb pocs mitjans i poc pressupost, amb molts quilòmetres quadrats, molts quilòmetres de carretera i molta gent en nuclis aïllats als quals hem de prestar serveis”, va assenyalar López, que va afegir que Illa “ha pres nota i ens ha dit que ho tindrà en compte”.Romero es va pronunciar en termes similars. “Aquesta visita ens posa en una centralitat que necessitem, perquè som lluny dels centres de decisió. Tenim especificitats que de vegades no es tenen en compte, i això ens causa problemes”, va assenyalar.

Illa i l’alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero, parlen amb unes veïnes

Tremp és el municipi més extens de Catalunya (303 km²) i el què més nuclis atén (28). Però, per exemple, que entre tots sumin més de 5.000 habitants el deixa, amb menor densitat demogràfica que Finlàndia, fora dels ajuts del repte demogràfic.A Castell de Mur, localitat del municipi del mateix nom i la capçalera del qual és a Guàrdia de Noguera, Illa va visitar el conjunt monumental que formen el castell i la col·legiata. López, el primer alcalde que ha convidat el president, va mostrar la seua sorpresa per la rapidesa de la resposta. “Vam escriure dilluns. Em sorprèn haver sigut el primer en un territori amb més de 900 ajuntaments”, va dir.

Els edils demanen ajuda per frenar la MAT de Laluenga a Isona

Els alcaldes de Tremp i Castell de Mur, Sílvia Romero i Miquel López Berga, van coincidir a demanar a Salvador Illa el suport de la Generalitat en la seua oposició a la línia MAT (molt alta tensió) que projecta l’empresa Forestalia, i beneeix el Govern central, per transportar electricitat dels seus parcs de renovables des de la subestació oscenca de Laluenga a la pallaresa d’Isona, i que travessa aquests tres municipis i Gavet de la Conca. “Som en terra de ningú”, va dir Romero. “Ens preocupa” el projecte, va anotar López Berga. El pacte d’investidura entre el PSC i ERC recull el compromís que el nou Govern s’oposi a la instal·lació d’aquesta línia, contra la qual la mateixa Generalitat ha presentat un recurs que l’Audiència Nacional ha remès al Tribunal Superior de Madrid. Alguns consistoris, com el de Tremp, ja han judicialitzat també un assumpte en el qual les parts s’han donat un respir de 60 dies.