El president de la diputació de Lleida, Joan Talarn, va inaugurar ahir la 580a edició de la Fira de Sant Bartomeu d’Artesa de Segre, un certamen que reuneix productors locals.

La fira torna aquest any als seus orígens centrant-se en l’exposició de productes agroalimentaris de proximitat com el meló, la síndria i el vi, així com en la comercialització d’animals de peülla i de peülla partida.