Primera multa de 751 € a Balaguer per abocar voluminosos al carrer

La Guàrdia Urbana de Balaguer va imposar ahir la primera multa per tirar rebutjos voluminosos de manera inadequada a particulars. Es tracta de la primera sanció que interposa la Paeria per aquesta raó, després de detectar en les últimes setmanes més de 50 punts d’abocaments de voluminosos en diversos punts de la ciutat, molts dels quals de grans dimensions i allunyats de les illes de contenidors, fet que ha generat queixes veïnals i dures crítiques d’ERC i Junts, a l’oposició.

En concret, la sanció administrativa que va aplicar als infractors, que van enxampar in fraganti, va ser de 751 euros. Els mobles que van deixar a la via pública provenien d’un immoble que estaven buidant. Llençaven tant mobles com altres materials. A més de la multa, els denunciats van haver de retirar els voluminosos per fer-ne la correcta gestió. Fonts municipals van explicar que en cas que reincideixin, la multa passaria a ser d’entre 1.500 i 3.000 euros, igual que en el cas d’abocaments de materials contaminants. L’alcaldessa de Balaguer, Lorena González, va explicar que “portem dies vigilant la via pública, sobretot carrers i zones amb poca afluència, així com alguns dels punts en els quals hem detectat més abocaments”, i va afegir que “esperem que això serveixi com a advertència per reduir els abocaments a la via pública”. Per la seua part, Junts per Balaguer va reaccionar a les xarxes a la notícia recordant que fa només quatre dies van denunciar la deixadesa de la ciutat en plena temporada turística.Agents cívics han vigilat també aquests dies els carrers per detectar nous abocaments, mentre que des de la Paeria fan una crida a la col·laboració ciutadana per detectar els abocaments i els seus autors, a fi de fer complir les ordenances i normatives. Així, recorden que dilluns i dijous al vespre es recullen els voluminosos, mentre que les empreses del municipi han de disposar del seu propi sistema per gestionar aquest tipus de residus. En la mateixa línia, González va dir que estudien instal·lar càmeres de seguretat en algunes illes de contenidors. D’altra banda, la Paeria de Balaguer estudia municipalitzar el servei de recollida de voluminosos, ara en mans d’una empresa externa, que porta a terme el servei només dos dies a la setmana. La resta de les jornades són membres de la brigada els que recullen els voluminosos efectuant hores extres per portar-los a la deixalleria.