Reintrodueixen set noves aus rapinyaires al Montsec

EDUARDO BAYONA Periodista Lleida

L’ermita de la verge del Castell de Sant Llorenç de Montgai va acollir dissabte a la tarda l’alliberament de set exemplars de rapaços que prèviament havien estat atesos al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Vallcalent i que passaran a engrossir l’avifauna de la serra del Montsec.

Es tracta de tres xoriguers, un milà negre, un astor i dos xots, en l’alliberament dels quals van participar algunes de les més d’un centenar de persones que van assistir a l’acte, en l’organització del qual també va intervenir l’associació Trenca.“Aquests actes et posen al mapa d’una forma bonica”, explica Elisabeth Lizaso, alcaldessa de Camarasa, que destaca, al costat de l’ambiental, el vessant formatiu de l’alliberament.“Fa molta falta aquesta pedagogia per a la nova generació de turistes. Quan es visita una zona cal ser conscient del treball que hi ha darrere d’allò de què s’està gaudint”, afegeix.Camarasa és un dels ajuntaments que promouen la creació del Parc Natural del Montsec, que alguns consistoris esperen veure en un termini de dos anys, mentre que Lizaso considera que “el més calent és a l’aigüera”. No obstant, anota, que “tenim una aposta clara, a mitjà i llarg termini, i amb campanyes de sensibilització” per poder fomentar el turisme de naturalesa.