Les obres de conservació de quatre vies de Lleida no podran contaminar

El ministeri de Transports ha adjudicat a l’empresa Aceinsa Movilidad-Gévora Construcciones SA per més d’11 milions d’euros el manteniment de 132 quilòmetres de les carreteres N-230, A-14, N-240 i A-22 al seu pas per Lleida, inclosos ramals d’enllaç i vies de servei, dels quals 37 quilòmetres corresponen a autovies, segons va explicar el subdelegat del Govern central a Lleida, José Crespín.

Com a novetat, el contracte introdueix l’obligatorietat de reduir a zero les emissions contaminants en les seues intervencions, de manera que la firma ha de presentar en els propers sis mesos un pla de descarbonització amb mesures reductores i de compensació per minimitzar la petjada de carboni mitjançant l’aplicació de tècniques per a l’absorció del diòxid de carboni en els cinc anys que dura el contracte.El projecte recull actuacions com la vigilància i atenció en accidents, viabilitat hivernal, servei de control als túnels i comunicacions i el manteniment de les instal·lacions a fi de garantir les condicions de circulació. A més, ha de fer estudis de seguretat viària i ajuda l’explotació de la xarxa viària.L’any passat ja es van incorporar mesures per incentivar l’eficiència energètica a les instal·lacions de servei com és la promoció de sistemes d’autoconsum, renovables per a la calefacció o estalvi energètic en la il·luminació o la implantació de vehicles elèctrics.

Segons Crespín, a Lleida s’han establert cinc lots per al manteniment de la xarxa estatal de la demarcació que comprenen, principalment, mesures de reparació del ferm, control de la vegetació, reposició de senyals, restitució d’elements en cas d’accidents i neteja i pintura. El ministeri de Transports ja va adjudicar per 14 milions d’euros els treballs de manteniment i conservació de 165 quilòmetres de carreteres del Pirineu: N-145, N-260 i N-260R. El contracte inclou la rehabilitació del ferm d’un tram de deu quilòmetres de l’Eix Pirinenc.D’altra banda, Transports ha cedit a l’ajuntament de Bellver de Cerdanya la titularitat de dos trams de l’N-260, d’uns 390 metres i uns 4.403 metres quadrats, respectivament. La cessió no menyscaba la continuïtat de la xarxa viària estatal ni la seua funcionalitat, ja que aquest tram ha adquirit la condició de via urbana i no té funció de servei al trànsit de llarg recorregut. L’ajuntament assumeix la titularitat del tram ressenyat amb tots els seus elements.