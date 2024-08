Alerta per tempestes i crescuda de rius a la muntanya

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre alerta per aquest dijous possibles tempestes amb pluja generalitzada a les comarques de muntanya que podran oscil·lar entre els 20 i els 50 litres per metre quadrat. Així mateix, podrien superar-se els 30 litres per metre quadrat en una hora.

Així, les precipitacions provocarien crescudes sobtades en barrancs i cursos sencundaris i fins i tot l’augment de cabal a la capçalera d’alguns rius durant divendres i dissabte.